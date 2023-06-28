США согласовали сделку по продаже Польше интегрированной системы управления ПВО и ПРО

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы управления ПВО и ПРО. Об этом говорится в сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.
По информации ведомства, общая сумма данной сделки составляет 15 миллиардов долларов. Ожидается, что главными подрядчиками станут компании Raytheon и Lockheed Martin. Как сообщили в агентстве, такой шаг призван увеличить безопасность союзника США по НАТО.
«Возможная продажа отвечает внешнеполитическим целям и задачам по обеспечению национальной безопасности США, поскольку повышает безопасность союзника по НАТО», — сообщили в ведомстве.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал о новом пакете военной помощи Украине. По его словам, Вашингтон передаст Киеву все необходимое для успешного наступления ВСУ.