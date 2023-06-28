Дания отложила создание «энергетического острова» из-за финансовых трудностей

Дания отложила создание «энергетического острова» в Северном море из-за финансовых проблем. Предполагаемая стоимость проекта составляла 34 миллиарда долларов, из которых было потрачено 7 миллиардов, передает Bloomberg.
Министерство климата и энергетики признало, что текущий проект острова не является прибыльным. Власти намерены провести анализ расходов и принять решение о дальнейшей стройке в этом году.
Площадь искусственной платформы должна была составлять 120 тысяч квадратных метров. План предусматривал создание острова с 200 ветряными установками, способными генерировать три гигаватта электроэнергии для нескольких стран, включая Данию, Германию, Бельгию и Люксембург.