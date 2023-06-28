Несколько человек пострадали при нападении мужчины с ножом в Ростове-на-Дону

Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Ростове-на-Дону. В результате пострадали несколько человек, информацию об этом передает Telegram-канал «Это Ростов».
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Медики уже забрали пострадавших с ножевыми ранениями. Информация об их состоянии не уточняется. По словам очевидцев, нападавший вел себя «неуравновешенно».
«Это случилось на моих глазах, примерно в 19:40. Парень выглядел неуравновешенно, у него помимо ножа был еще и электрошокер», — рассказал один из местных жителей.
Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей. Личность злоумышленника пока не установлена. Все подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.