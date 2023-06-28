Путину вручили подарок в виде Корана в Дагестане

Президент России Владимир Путин совершил визит в Дагестан. Во время данной поездки главе государства подарили Коран.
Известно, что Путин посетил Джума-мечеть в Дербенте. Там помощник муфтия Республики Дагестан Запир Салимов вручил российскому лидеру Коран. Президент выразил благодарность за такой подарок.
«Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле», — заявил Путин.
Салимов выразил надежду, что данный визит российского президента в Дагестан не станет последним. В ответ Путин заявил, что постарается приехать в республику вновь.