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Путину вручили подарок в виде Корана в Дагестане

Общество
Путину вручили подарок в виде Корана в Дагестане

Президент России Владимир Путин совершил визит в Дагестан. Во время данной поездки главе государства подарили Коран.

Известно, что Путин посетил Джума-мечеть в Дербенте. Там помощник муфтия Республики Дагестан Запир Салимов вручил российскому лидеру Коран. Президент выразил благодарность за такой подарок.

«Вам большое спасибо за этот подарок. Он, безусловно, найдет свое достойное место в Кремле», — заявил Путин.

Салимов выразил надежду, что данный визит российского президента в Дагестан не станет последним. В ответ Путин заявил, что постарается приехать в республику вновь.

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