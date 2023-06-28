Склад с резиной вспыхнул в Ростовской области

Возгорание на складе с резиной произошло в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области. Об этом сообщил представитель регионального ГУ МЧС.
Пламя вспыхнуло в здании по адресу улица Западная, дом 9. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.
К ликвидации возгорания привлечены 52 сотрудника личного состава МЧС и 19 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших не поступали, другие подробности уточняются.
Ранее появилась информация, что в городе Омск произошел пожар в одном из жилых домов. Несколько десятков жильцов самостоятельно покинули здание, еще 27 эвакуировали сотрудники экстренных служб.