В колонке для 19FortyFive Роблин отметил, что этими орудиями оснащены саперные подразделения. «Земледелие» могли применить против печально известной механизированной 47-й бригады ВСУ. Та понесла тяжелые потери на минном поле под Малой Токмачкой. Противник был вынужден бросить там несколько танков Leopard 2 и шестнадцать боевых машин Bradley.