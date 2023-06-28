Обозреватели 19FortyFive рассказали, какая российская боевая машина посеяла хаос в рядах ВСУ

Американский обозреватель Себастьен Роблин назвал машину для минирования под названием «Земледелие» орудием хаоса на службе ВС РФ.
В колонке для 19FortyFive Роблин отметил, что этими орудиями оснащены саперные подразделения. «Земледелие» могли применить против печально известной механизированной 47-й бригады ВСУ. Та понесла тяжелые потери на минном поле под Малой Токмачкой. Противник был вынужден бросить там несколько танков Leopard 2 и шестнадцать боевых машин Bradley.
Как отметил Роблин, мины представляют серьезную проблему для тех частей ВСУ, которые решили сделать ставку на тяжелую технику. Немецкие танки Leopard теперь легко могут быть обездвижены, а ВС РФ с помощью «Земледелия» дистанционно минируют целые поля и сеют хаос в рядах противника.