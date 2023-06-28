Путин заявил, что неуважение к Корану в России является преступлением

Неуважение к Корану является преступлением в России, в отличие от некоторых других стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
Коран представляет собой священную книгу мусульман, которая написана на арабском языке. Согласно исламскому вероучению, данное писание является словом божьим.
Россия одна из немногих стран, которая с уважением относится ко всем религиям, в отличие от некоторых других государств. Например, в России неуважение к Корану является преступлением, заявил Владимир Путин.
При этом в других странах подобное одобряется правоохранительными органами. Ранее в крупнейшем городе Швеции в Стокгольме прошла акция сожжения Корана на центральной площади. Организатором оказался 37-летний иммигрант из Ирака, который перед проведением манипуляций положил на книгу бекон.