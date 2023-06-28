Путин заявил, что неуважение к Корану в России является преступлением

При этом в других странах подобное одобряется правоохранительными органами. Ранее в крупнейшем городе Швеции в Стокгольме прошла акция сожжения Корана на центральной площади. Организатором оказался 37-летний иммигрант из Ирака, который перед проведением манипуляций положил на книгу бекон.