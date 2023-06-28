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Писториус объяснил, почему Германия не отправляет Украине новые вооружения

Армия
Писториус объяснил, почему Германия не отправляет Украине новые вооружения

Германия не передает Украине новые вооружения, поскольку сосредоточена на поддержании в боеспособном состоянии уже отправленной техники. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете The New York Times.

«Вопрос в том, как мы можем обеспечить устойчивость? Именно это сейчас имеет решающее значение», — отметил он.

По словам Писториуса, в настоящий момент гораздо важнее заниматься созданием функционирующей системы ремонта военной техники, которая участвует в боевых действиях, а также отправлять украинской армии боеприпасы.

Министр обороны Германии добавил, что в скором времени в Польше начнут работать два завода по ремонту танков Leopard.

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