Сатановский: банковскую систему РФ используют для «выкачивания» денег за пределы страны

По словам эксперта, главным предметом для разворовывания в современном мире оказались деньги, которые не переводили в предметы. Легче всего не заказывать продукцию, а сразу присваивать сумму с ее последующим выводом. Сатановский считает, что в России для таких целей служат банки, которые стабильно работают и отличаются высоким качеством.