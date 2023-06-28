Сатановский: банковскую систему РФ используют для «выкачивания» денег за пределы страны

Российскую банковскую систему можно считать одной из лучших в мире, поскольку с ее помощью деньги можно «выкачивать насосом» за пределы страны, заявил политолог Евгений Сатановский.
По словам эксперта, главным предметом для разворовывания в современном мире оказались деньги, которые не переводили в предметы. Легче всего не заказывать продукцию, а сразу присваивать сумму с ее последующим выводом. Сатановский считает, что в России для таких целей служат банки, которые стабильно работают и отличаются высоким качеством.
«Это насос, выкачивающий из страны деньги, которые можно выручить за все, что можно продать. За сырье, за инфраструктуру, снять с населения – да мало ли что?» — подчеркнул политолог в эфире «Соловьев Live».
Сатановский ранее заявил, что США ведут против России грязную игру, пытаясь локальными конфликтами у границ дестабилизировать политического конкурента.