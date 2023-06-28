Польша получила от США первую партию подержанных танков Abrams

США передали Польше первую партию подержанных танков Abrams, которые, как утверждает польское командование, должны стать основой новых бронетанковых дивизий.
Минобороны Польши организовало торжественную церемонию по случаю прибытия в страну американских боевых машин. Мероприятие открыл лично министр обороны Мариуш Блащак.
«Наши экипажи из 1-й Варшавской танковой бригады, входящей в состав 18-й механизированной бригады, уже обучены. Они закроют брестские ворота», — заявил он.
Ранее минобороны Польши неоднократно заявляло о намерении создать самую сильную сухопутную армию в Европе. Для этого Варшава готова закупить сотни танков Abrams и РСЗО HIMARS.