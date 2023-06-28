Глава Белоруссии Лукашенко утвердил концепцию правовой политики в республике 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял концепцию правовой политики. Он поставил подпись в соответствующем указе.
Согласно данным агентства «БелТа», в документе говорится о национальных историко-культурных основах правовой системы республики. Также в нем фиксируются основные идеологические императивы и поддерживается тренд на унификацию и кодификацию.
«Сегодня Республика Беларусь — это государство, построенное на прочном фундаменте общечеловеческих ценностей, стремящееся к мирному сосуществованию, конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству...» — указано в тексте концепции.
Ранее белорусский лидер попросил оставить попытки «вбить клин» между ним и его российским коллегой Владимиром Путиным. Такой призыв Лукашенко адресовал чиновникам обеих государств, «которые светятся в СМИ и не светятся».