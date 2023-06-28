СМИ: российская армия активно применяет маловысотные РЛС «Подлет» в ходе СВО на Украине

Станции этого типа применялись в том числе в ходе российской военной операции в Сирии. По словам собеседника издания, РЛС «Подлет» могут работать со всеми стоящими на вооружении ВС РФ зенитно-ракетными комплексами и фиксировать любые воздушные цели, включая малые беспилотники и реактивные снаряды.