СМИ: российская армия активно применяет маловысотные РЛС «Подлет» в ходе СВО на Украине

Российские войска в ходе спецоперации на Украине активно применяют автоматизированные перевозимые твердотельные маловысотные РЛС «Подлет», рассказал журналистам источник, близкий к Минобороны России.
«РЛС семейства "Подлет" широко используются в зоне специальной военной операции», — отметил он в беседе с ТАСС.
Станции этого типа применялись в том числе в ходе российской военной операции в Сирии. По словам собеседника издания, РЛС «Подлет» могут работать со всеми стоящими на вооружении ВС РФ зенитно-ракетными комплексами и фиксировать любые воздушные цели, включая малые беспилотники и реактивные снаряды.