Блинкен назвал мирное сосуществование главной целью США в отношениях с Китаем

США нацелены на мирное сосуществование с Китаем. Такое мнение выразил госсекретарь Энтони Блинкен.
Дипломат выступил в Совете по международным отношениям. По его словам, Вашингтон намерен откровенно и прямо подходить к урегулированию разногласий с Пекином. Главной целью Соединенных Штатов является мирное и продуктивное сосуществование.
«Потому что, в конечном счете, Китай никуда не денется, и мы никуда не денемся», – сказал Блинкен.
Ранее Энтони Блинкен не опроверг слова президента США Джо Байдена, который назвал лидера КНР Си Цзиньпина «диктатором». По его словам, глава государства всегда говорит прямо и открыто.