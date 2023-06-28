Видео с обломками затонувшего возле «Титаника» батискафа появилось в Сети

Судно Horizon Arctic с обломками батискафа «Титан» прибыло в порт канадского Сент-Джонса.
По данным СМИ, в течение десяти дней оно работало в месте, где произошла трагедия. Ожидается, что обломки батискафа, экипаж которого считается погибшим, изучит группа следователей, отмечает телеканал CBC.
Компания OceanGate Expeditions потеряла связь с членами экипажа батискафа 19 июня. Он направлялся к месту, где находятся обломки лайнера «Титаник», который затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. На борту батискафа находились пять человек. Первые обломки батискафа появились на поверхности спустя три дня после потери связи с ним.