Видео с обломками затонувшего возле «Титаника» батискафа появилось в Сети

Компания OceanGate Expeditions потеряла связь с членами экипажа батискафа 19 июня. Он направлялся к месту, где находятся обломки лайнера «Титаник», который затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. На борту батискафа находились пять человек. Первые обломки батискафа появились на поверхности спустя три дня после потери связи с ним.