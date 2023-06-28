Политолог Кедми: уровень российских танков недостижим для Украины и стран НАТО

Российская армия имеет на вооружении танки, уровень которых недостижим для Украины и ее западных кураторов. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.
«На сегодняшний день, по оценке западных специалистов, у России есть огромное преимущество в бронетанковых войсках, в 2,5-3 раза, не говоря уже о качестве танков», — отметил он.
Кедми особенно подчеркнул возможности российских модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Боевых машин подобного уровня нет ни у США, ни у Германии, добавил он.
Ранее СМИ сообщили, что российские военные начали применять в зоне спецоперации танки нового поколения Т-14 «Армата».