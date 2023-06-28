Абоненты МТС из разных регионов России сообщили о проблемах со связью

Абоненты МТС пожаловались на проблемы с интернетом и мобильной связью. По словам пользователей, обе функции не работают.
Отключение наблюдается во многих регионах. Например, в Удмуртской и Чувашской республиках, Ульяновской и Самарской областях. Абоненты подчеркивают, что обращались в поддержку, но там внятных ответов не дают.
Негодование пользователи высказали в официальных соцсетях организации. Некоторые предполагали, что все проблемы устранят до 12:00 следующего дня.
Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Группы МТС Ирина Дерюгина. Она заявила, что в компании работают над устранением неполадок. По ее данным, сбои наблюдались в ряде регионов Поволжья.
Позже представитель организации сообщила о решении проблемы во всех регионах. На данный момент, по ее словам, все услуги связи оказываются в полном объеме.