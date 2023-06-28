Премьер Эстонии Каллас пообещала сделать «сюрприз» Украине по ее членству в НАТО

Украину на предстоящем саммите НАТО в Литве ждет некий «сюрприз» по поводу присоединения к организации. С таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Политик подняла этот вопрос на пресс-конференции с генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Он в свою очередь анонсировал решения по поддержке Киева и укреплению политических связей со страной, которые будут приняты на встрече блока.
«Я уверена, что единственная гарантия безопасности (Украины. — Прим. ред.), которая действительно работает, — это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе», — отметила Каллас, находясь в Брюсселе.
Ранее стало известно, что на заседании Верховной рады глава Украины Владимир Зеленский снова попросился в Евросоюз и НАТО. По его мнению, объединения нуждаются в так называемом «украинском компоненте».