СМИ: Литва планирует передать Украине беспилотники Warmate и системы подавления дронов Skywiper

Минобороны Литвы предложило правительству утвердить новую резолюцию о передаче вооружений украинской армии.
В перечень запрашиваемого вооружения вошли десять боевых беспилотников Warmate и 80 систем подавления дронов EDM4S Skywiper, пишет «Лента.ру».
«Активы должны использоваться в соответствии с применимыми нормами международного гуманитарного права», — говорится в резолюции.
Ранее в минобороны Литвы заявили, что в ближайшие три года страна планирует выделить на военную помощь Украине не менее 200 миллионов долларов. Отмечается, что прежде всего ВСУ хотят передать бронетранспортеры М113 и другую технику.