Пользователи Twitter подняли на смех «шутку» Зеленского про НАТО и Россию

Украинский президент Владимир Зеленский подвергся насмешкам в социальной сети Twitter после своего высказывания о том, что Россия якобы сама должна призывать к принятию Киева в НАТО.
Пользователи Сети восприняли слова главы государства в качестве шутки. Юзеры предположили, что Зеленский мог сказать это, находясь под действием запрещенных веществ.
«Даже я лучше управлял бы страной, чем этот шут», — написал комментатор robe4angualia.
Пользователь damorenoVzla отметил, что президент Украины принимает слишком много наркотиков и сейчас находится в «другом мире».
«Я впервые посмеялся над шуткой Зеленского», — подчеркнул AlgerianSpy.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде призвал Запад принять Киев в Евросоюз и НАТО.