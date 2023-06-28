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Пользователи Twitter подняли на смех «шутку» Зеленского про НАТО и Россию

Политика
Пользователи Twitter подняли на смех «шутку» Зеленского про НАТО и Россию

Украинский президент Владимир Зеленский подвергся насмешкам в социальной сети Twitter после своего высказывания о том, что Россия якобы сама должна призывать к принятию Киева в НАТО.

Пользователи Сети восприняли слова главы государства в качестве шутки. Юзеры предположили, что Зеленский мог сказать это, находясь под действием запрещенных веществ.

«Даже я лучше управлял бы страной, чем этот шут», — написал комментатор robe4angualia.

Пользователь damorenoVzla отметил, что президент Украины принимает слишком много наркотиков и сейчас находится в «другом мире».

«Я впервые посмеялся над шуткой Зеленского», — подчеркнул AlgerianSpy.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде призвал Запад принять Киев в Евросоюз и НАТО.

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