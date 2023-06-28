Лавров назвал «борьбой миров» отношения России и стран Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения Москвы и стран Запада напоминают «борьбу миров».
В эфире Первого канала дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подтверждал открытость Кремля к сотрудничеству. Однако в сложившейся ситуации Москва не может полагаться на договоренности с Западом, включая юридические соглашения.
«Это такая "борьба миров"», — подчеркнул глава МИД.
Сергей Лавров ранее сообщил, что Россия и США осуществляют контакты по вопросам работы посольств стран.