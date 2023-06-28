Reuters: бойцы ВСУ признали эффективность российских беспилотников-камикадзе «Ланцет» в зоне СВО

Многие украинские военные считают эффективными дроны-камикадзе «Ланцет», которые активно применяют ВС РФ в зоне специальной военной операции. Эти беспилотники способны ликвидировать всю бронетехнику противника, передает агентство Reuters.
«Преимуществом "Ланцета" является низкая стоимость его производства по сравнению с ракетами для ЗРК С-300», — отметили авторы статьи.
Бойцы ВСУ рассказали, что российские БПЛА за несколько месяцев смогли уничтожить сотни танков, самоходных артиллерийских установок и минометов. По их словам, западная техника также не стала исключением.
Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что их войска на линии фронта не могут эффективно сбивать боеприпасы ВС РФ, в том числе «Ланцеты».