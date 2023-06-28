Минобороны Литвы: объем военной помощи Украине до 2026 года составит 200 млн евро

В скором времени Вильнюс передаст Киеву десять бронетранспортеров М113, а также 12,5 миллионов патронов, напомнили в министерстве обороны Литвы. Там также отметили, что в течение ближайших трех месяцев ВСУ получат два ЗРК NASAMS, закупленных Литвой специально для украинской армии.