Минобороны Литвы: объем военной помощи Украине до 2026 года составит 200 млн евро

Литва в период до 2026 года планирует предоставить Украине военную помощь на сумму от 200 миллионов евро. Об этом сообщили представители минобороны прибалтийской республики.
«Разработан план оказания военной поддержки Украине, согласно которому с 2024 года по 2026 год она составит не менее 200 млн евро», — сказано в релизе литовского военного ведомства.
В скором времени Вильнюс передаст Киеву десять бронетранспортеров М113, а также 12,5 миллионов патронов, напомнили в министерстве обороны Литвы. Там также отметили, что в течение ближайших трех месяцев ВСУ получат два ЗРК NASAMS, закупленных Литвой специально для украинской армии.