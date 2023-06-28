Звезда «Знахаря» Юрий Батурин считает, что общество предаст забвению Смольянинова

Батурин отметил, что эмоциональностью и вспыльчивостью Смольянинова могут воспользоваться в своих целях те, кто выступает против России. Именно такое сочетание качеств актера может привести к необдуманному и непоправимому поступку. По мнению Юрия Батурина, не следует мешать возвращению актера, общество само сделает выводы.