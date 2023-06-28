Звезда «Знахаря» Юрий Батурин считает, что общество предаст забвению Смольянинова

Звезда «Знахаря» Юрий Батурин уверен, что иноагент Артур Смольянинов✱ (внесен с список экстремистов-террористов) в один прекрасный момент может взять в руки оружие и оказаться на украинской стороне. По его словам, он не удивлен поступкам и резким высказываниям актера.
Батурин отметил, что эмоциональностью и вспыльчивостью Смольянинова могут воспользоваться в своих целях те, кто выступает против России. Именно такое сочетание качеств актера может привести к необдуманному и непоправимому поступку. По мнению Юрия Батурина, не следует мешать возвращению актера, общество само сделает выводы.
«Пока он высказывается, как говорится, собака лает — ветер уносит. Артур даже может вернуться, но вернется в страну, где к нему будет полное презрение. Я бы не хотел на его месте оказаться», — объяснил Батурин в интервью Youtube-каналу «Абзац и Ыыху с ним».
Сегодня Смольянинов пытается выступать с авторскими концертами, на которых исполняет песни собственного сочинения. В продвижении американских гастролей ему помогала дочь Владимира Машкова Мария, которая выступает с критикой российских властей.
- ✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов