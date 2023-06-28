Захарова: Россию удивила реакция международных структур на подрыв Каховской ГЭС

Российская сторона удивилась отсутствию осуждения Киева со стороны международных организаций после подрыва Каховской ГЭС украинцами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Во время брифинга дипломат отметила, что профильные российские структуры продолжают работать над устранением последствий подрыва гидроэлектростанции.
«В данном контексте были удивлены реакцией профильных международных структур, которые, вопреки принципам объективности, беспристрастности, вновь уклонились от осуждения преступлений киевского режима, который устроил эту диверсию», — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что украинские боевики в ночь на 6 июня нанесли несколько ударов по Каховской ГЭС. В результате атаки произошел неконтролируемый сброс воды и подтопление близлежащих территорий.