Trussell Trust: каждому седьмому британцу приходилось голодать из-за роста цен

Порядка 14% населения Великобритании в 2022 году приходилось сталкиваться с голодом из-за значительного подорожания продуктов, свидетельствуют данные благотворительной организации Trussell Trust.
В районах, где наблюдается самый низкий уровень жизни, индикатор достигал 30%, уточнили в организации. В условиях возникшей необходимости и отсутствия возможности купить еду большое число британцев было вынуждено воспользоваться услугами продовольственных банков.
Главными причинами сложившейся ситуации в Trussell Trust назвали низкие доходы людей, кризис роста стоимости жизни и проблемы в системе социального обеспечения, которые ударили по миллионам домохозяйств Великобритании. Кроме того, нарушение логистических цепочек из-за введения антироссийских санкций привело к повышению цен на топливо и продукты питания в Европе.