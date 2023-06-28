Trussell Trust: каждому седьмому британцу приходилось голодать из-за роста цен

Главными причинами сложившейся ситуации в Trussell Trust назвали низкие доходы людей, кризис роста стоимости жизни и проблемы в системе социального обеспечения, которые ударили по миллионам домохозяйств Великобритании. Кроме того, нарушение логистических цепочек из-за введения антироссийских санкций привело к повышению цен на топливо и продукты питания в Европе.