Соцсеть ЯRUS стала партнером участника масштабного ралли-рейда «Шелковый путь»

Популярная команда «Про Путешествия» примет участие в масштабном международном ралли-рейде «Шелковый путь». Ее коммерческим и информационным партнером стала молодая российская соцсеть ЯRUS.
Впервые ралли «Шелковый путь» состоялось в 2009 году. Трасса протяженностью более 5000 километров проходит по территории России и стран Евразии. Старт гонки назначен на 5 июля, а финиш состоится 15 июля в Москве.
«Наша цель — ворваться, победить и выйти с медалями и с наградами 15 июля на Красную Площадь. У нас в команде "Про Путешествия" представлены два автомобиля: подготовленный арктический внедорожник Land Cruiser 300 и боевой Камаз от команды КАМАЗ-мастер», — рассказал путешественник и десятикратный победитель ралли «Шелковый путь» Богдан Булычев.
Он добавил, что эксклюзивный контент от команды «Про Путешествия» в ходе ралли будет размещаться в соцсети ЯRUS раньше, чем на других площадках. Именно здесь вы узнаете все основные новости и ключевые моменты гонки, добавил Булычев.