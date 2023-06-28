Захарова призвала страны отказаться от участия в «саммите мира» по Украине

План киевского режима по урегулированию ситуации на Украине не имеет никакого отношения к миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, российская сторона призывает другие государства отказаться от участия в «саммите мира» по украинскому вопросу, поскольку это мероприятие носит провокационный характер.
«Это набор ультиматов, чушь, которую пропагандистски раскручивали», — подчеркнула Захарова, комментируя план Киева.
В офисе украинского лидера до этого заявили, что Киев будет вести переговоры по стабилизации ситуации только на основе «формулы мира» президента Владимира Зеленского.