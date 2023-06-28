Немцы посмеялись над Бербок после приостановки ее выступления речью Путина

Ситуацию с прерванным выступлением министра иностранных дел Германии Анналены Бербок речью президента России Владимира Путина стало показательной. Такое мнение выразили пользователи Сети.
Недавно телеканал Phoenix вел трансляцию с пресс-конференции Бербок и министра иностранных дел ЮБАР Наледи Пандора. Стороны обсуждали ситуацию в России. Однако трансляция была прервана выступлением Путина. При этом обращение главы государства продемонстрировали без перевода и титров.
Инцидент вызвал бурное обсуждение в Сети. Некоторые немцы посмеялись над Бербок.
«Когда говорит Путин, малышня замолкает. Мы живем во времена, когда Phoenix выключает выступление Бербок и включает речь Путина. Просто совпадение?» – отметил один из комментаторов.
«Государственный телеканал Phoenix переключился на Москву в разгар скучной пресс-конференции Бербок. Кажется, даже в Берлине уже поняли, что важно, а что нет», – добавил другой комментатор.
Ранее стало известно, что пользователи Сети раскритиковали Анналену Бербок за очередной пакет военной помощи Киеву. По словам комментаторов, им не нужна Украина.