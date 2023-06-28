Немцы посмеялись над Бербок после приостановки ее выступления речью Путина

Недавно телеканал Phoenix вел трансляцию с пресс-конференции Бербок и министра иностранных дел ЮБАР Наледи Пандора. Стороны обсуждали ситуацию в России. Однако трансляция была прервана выступлением Путина. При этом обращение главы государства продемонстрировали без перевода и титров.