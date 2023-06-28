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Балицкий заявил, что украинские войска физически не смогут захватить Запорожскую АЭС

Армия
Балицкий заявил, что украинские войска физически не смогут захватить Запорожскую АЭС

Украинская армия не имеет возможностей для захвата Запорожской АЭС, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Они обстреливают периферию – бьют, как обычно, по периферийным подстанциям – это есть, а никакого минирования нет. Станция под контролем», — заявил он.

Балицкий подчеркнул, что украинские войска физически не смогут захватить Запорожскую АЭС. ВСУ, по его словам, выдохлись в своих «бездарных наступлениях» и потеряли основной ударный ресурс.

Ранее врио главы Запорожской области сообщил, что российские войска отразили очередную попытку ВСУ пойти в наступление в регионе.

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