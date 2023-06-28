Балицкий заявил, что украинские войска физически не смогут захватить Запорожскую АЭС

Украинская армия не имеет возможностей для захвата Запорожской АЭС, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
«Они обстреливают периферию – бьют, как обычно, по периферийным подстанциям – это есть, а никакого минирования нет. Станция под контролем», — заявил он.
Балицкий подчеркнул, что украинские войска физически не смогут захватить Запорожскую АЭС. ВСУ, по его словам, выдохлись в своих «бездарных наступлениях» и потеряли основной ударный ресурс.
Ранее врио главы Запорожской области сообщил, что российские войска отразили очередную попытку ВСУ пойти в наступление в регионе.