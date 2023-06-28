WP: протяженность фронта и минные поля тормозят контрнаступление украинской армии

Подразделения ВСУ медленно продвигаются в зоне боевых действий из-за больших расстояний и огромных минных полей. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
В статье говорится, что протяженность линии фронта составляет свыше 960 километров. В связи с этим украинские военные пытаются искать слабые места на позициях ВС РФ, не используя значительную часть живой силы.
Авторы статьи подчеркнули, что другой проблемой для бойцов ВСУ стали минные поля. По их словам, эти участки занимают около 200 квадратных километров.
Кроме того, у них нет поддержки авиации. По этой причине, добавили аналитики, могло застопориться продвижение наступательной операции киевского режима.