Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что передаваемая ВСУ западная техника не поможет им в зоне спецоперации. Он также надеется, что ее уничтожение втянет страны НАТО в конфликт, заявил военный эксперт из США Скотт Риттер.
«Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя. Он надеется на прямое вмешательство НАТО», — предположил аналитик.
По его словам, Зеленский продолжает требовать от Североатлантического альянса больше вооружения в надежде на то, что их уничтожение мотивирует союзные страны принять участие в боевых действиях. Однако, добавил Риттер, НАТО ничего не сможет сделать в такой ситуации.