Эксперт Риттер заявил, что западная техника не поможет ВСУ изменить ситуацию в зоне СВО

По его словам, Зеленский продолжает требовать от Североатлантического альянса больше вооружения в надежде на то, что их уничтожение мотивирует союзные страны принять участие в боевых действиях. Однако, добавил Риттер, НАТО ничего не сможет сделать в такой ситуации.