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Песков: в Кремле нормально отреагировали на рассказ Лукашенко о событиях 24 июня

Политика
Песков: в Кремле нормально отреагировали на рассказ Лукашенко о событиях 24 июня

Кремль нормально отнесся к высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко о событиях в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Недавно Лукашенко заявил, что посоветовал президенту РФ Владимиру Путину не спешить с реализацией жесткого решения из-за событий 24 июня. По словам лидера Белоруссии, самым опасным было возможное развитие ситуации.

«Нормально абсолютно», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на рассказ Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и Владимиром Путиным.

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