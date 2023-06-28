Песков: в Кремле нормально отреагировали на рассказ Лукашенко о событиях 24 июня

Кремль нормально отнесся к высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко о событиях в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Недавно Лукашенко заявил, что посоветовал президенту РФ Владимиру Путину не спешить с реализацией жесткого решения из-за событий 24 июня. По словам лидера Белоруссии, самым опасным было возможное развитие ситуации.
«Нормально абсолютно», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле отреагировали на рассказ Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко призвал не пытаться вбить клин между ним и Владимиром Путиным.