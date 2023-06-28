С Новым Годом!

Лавров: логика США обусловлена желанием «устранить бунтаря» в лице России

Политика
Лавров: логика США обусловлена желанием «устранить бунтаря» в лице России

Логика действий Соединенных Штатов заключается в немедленном устранении «бунтаря» в лице России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью передаче «Большая игра» глава внешнеполитического ведомства отметил, что он опирается на мнение своих друзей, которые внимательно наблюдают за эволюцией позиции Вашингтона и действиями стран Запада в целом.

«Логика, которую они видят в действиях американцев, заключается в следующем: сейчас надо устранить немедленно бунтаря — Россию, которая посмела пойти поперек», — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что глава МИД предупредил о вмешательстве США во внутренние дела России перед очередными выборами.

#мид рф #США #лавров