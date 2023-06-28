Офис Зеленского под влиянием Запада решил повременить с отставкой Кличко

Офис президента Украины Владимира Зеленского решил помедлить с увольнением Виталия Кличко с должности главы Киевской горадминистрации. Об этом узнали в интернет-издании «Страна».
Один из близких к чиновнику источников признался, что западное руководство послало украинским властям «однозначный сигнал», запрещающий уничтожать местное самоуправление. Офис Зеленского не мог закрыть на это глаза.
«Попытки как-то подвинуть Кличко — наше перманентное состояние. Не в первый раз и не в последний раз попытались. Правда, он "большой", подвинуть тяжело», — добавил другой «высокопоставленный источник во власти».
Ранее стало известно об объявлении правительством Украины выговора мэру Киева. Причиной стало неудовлетворительное состояние городских бомбоубежищ. Аналогичное решение было принято и в отношении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко.