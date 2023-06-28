Зеленский внес в Раду законопроект, определяющий статус английского языка на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, устанавливающий статус английского языка в стране.
Глава государства пометил проект закона как неотложный. Документ предлагает присвоить английскому статус языка международного общения на Украине. Им в обязательном порядке должны будут владеть госслужащие, главы госадминистраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, а также руководители субъектов госсектора экономики, пишет «Коммерсантъ».
В случае принятия закона изменения коснутся погранконтроля. Сейчас пояснения органам службы разрешается предоставлять на украинском и русском языках, в других случаях пограничники должны обеспечить переводчика. Согласно законопроекту, переводчика будут предоставлять только тем, кто не владеет украинским или английским языками.