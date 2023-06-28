Французы восстали против полиции после убийства мигранта

На видео, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, как автомобиль подозреваемого остановился около местных жандармов. После того, как молодой человек снова завел автомобиль, один из полицейских выстрелил в него в упор. Несовершеннолетний алжирец умер сразу же после ранения в грудь. Об этом написала Le Monde.