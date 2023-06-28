Французы восстали против полиции после убийства мигранта

Утром 27 июня в пригороде Франции Нантере был застрелен алжирский подросток, который, по информации полицейских, оказывал сопротивление при задержании.
На видео, опубликованном в социальных сетях, можно заметить, как автомобиль подозреваемого остановился около местных жандармов. После того, как молодой человек снова завел автомобиль, один из полицейских выстрелил в него в упор. Несовершеннолетний алжирец умер сразу же после ранения в грудь. Об этом написала Le Monde.
Сам полицейский заявил, что был вынужден открыть огонь, поскольку водитель автомобиля нажал на газ и попытался сбить его. В настоящее время офицер задержан и ожидает предъявления обвинений в непреднамеренном убийстве.
«Неоправданная жестокость» всколыхнула общественность. На фоне произошедшего вечером того же дня начались массовые погромы: митингующие сожгли около 40 автомобилей, также огнем оказалась охвачена пристройка к местной ратуше. Полиция применила слезоточивый газ. В результате беспорядков задержано более 30 человек, 24 полицейских получили ранения.
По словам Министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, во время протестов было задействовано 1200 полицейских и жандармов, а также члены Республиканской охранной компании CRS 8, специализирующейся на борьбе с городским насилием.
Ранее более 500 человек задержали на первомайских демонстрациях во Франции.