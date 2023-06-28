В Норвегии подчеркнули актуальность европейского кризиса газоснабжения

Газовый кризис в Европе далек от завершения, указал министр торговли и промышленности Норвегии Ян Кристиан Вестре. Ситуацию на рынке очень тяжело прогнозировать, передает его слова издание Handelsblatt.
Чиновник отметил, что радуется успехам Германии и других стран ЕС в достижении энергетического суверенитета. Однако Норвегия пока не может нарастить поставки голубого топлива в другие страны, причем ситуация не изменится в краткосрочной перспективе.
В Международном валютном фонде (МВФ) ранее заявили, что Европа в состоянии пережить новый виток энергокризиса, но положение дел может усугубиться из-за ситуации вокруг Украины.