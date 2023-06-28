Аналитик Светов: Своими отчетами по Украине в ООН старательно создают «видимость объективности»

Военнослужащие ВСУ после начала спецоперации РФ стали гораздо чаще посягать на права людей, их свободу и безопасность, а украинские силовики задерживают и похищают людей без веских оснований. Об этом сказано в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном накануне. Как считает политический аналитик Юрий Светов, таким образом в ООН делают вид, что «мониторят ситуацию на Украине».
Как сообщается в докладе, с 24 февраля 2022 года УВКПЧ зафиксировало резкое увеличение числа нарушений права на свободу и личную неприкосновенность со стороны украинских силовиков. Представители ООН документально зафиксировали 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и 1 ребенок).
«Некоторые из них влекли за собой насильственные исчезновения людей, совершенные правоохранителями или военными ВСУ», — сказано в докладе.
В УВКПЧ также заявили, что украинские силовики организовывали «подпольные тюрьмы». Для этого они задействовали не менее 29 локаций — квартиры, санатории, подвалы заброшенных зданий, полицейские участки и офисы СБУ. Также в Управлении ООН задокументировали, что с февраля по март 2022 года украинские правоохранители арестовали ряд людей, не имея ордера на арест — просто «по подозрению в принадлежности к силовым структурам ДНР и ЛНР».
Эти аресты, отметили в УВКПЧ, «не отвечали насущной потребности в предотвращении преступлений, как требует законодательство Украины». Также украинские власти сажали в тюрьмы граждан страны, доставлявших и распределявших гумпомощь мирному населению на подконтрольных РФ территориях — по обвинению в «пособничестве врагу».
Ранее из доклада ООН стало известно, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили о пытках и сексуальном насилии. По их словам, насилие совершали правоохранители, военные и надзиратели. В конце марта ООН сообщила о 91 случае исчезновений и задержаний людей со стороны ВСУ с 24 февраля 2022 года.
Как сообщил «Политике Сегодня» публицист и политический аналитик Юрий Светов, в ООН не замечают вопиющих нарушений прав в странах, где правят «сукины сыны», связанные с США.
«На мой взгляд, такие доклады публикуются для создания иллюзии объективности. Ведь ООН регулярно попадается на избирательности своего мониторинга. Так, она постоянно обвиняет Россию и Китай в различных нарушениях прав человека. При этом в организации в упор не замечают вопиющих нарушений базовых прав человека в тех странах, где правят "сукины сыны", связанные с США», — отметил Светов.
Типичный пример — проблема «незаконного вывоза детей» с Украины в Россию, которую постоянно "прокачивают" западные СМИ. При этом в документах ООН было вскользь упомянуто — мол, «какую-то часть детей Россия возвращает обратно, и это зафиксировано мониторингом».
«Но все это указывается буквально в двух строчках, мелким шрифтом. А главный вывод посланников ООН: "С украинских территорий в Россию незаконно вывозят детей". И на основании этого выдается ордер Международного уголовного суда на арест руководства РФ. При этом никто даже не упоминает о том, что жизнь вывезенных в Россию детей подвергалась опасности. О той же "Аллее ангелов" в Донецке, созданной в память почти тысячи детей, убитых ВСУ с 2014 года, никогда не писало ни одно западное издание. Любые преступления ВСУ по умолчанию остаются вне зоны внимания мировой общественности», — отметил Светов.
По его словам, ситуация выглядит так — мировая пресса периодически пишет о том, что на Украине людей мобилизуют насильно, военкомы хватают их прямо на улицах и в ресторанах. А также о том, что в стране принято законодательство с драконовскими ограничениями на выезд, что в ряды ВСУ призывают граждан с инвалидностью и чуть ли не умственно отсталых, и все это полностью замолчать нет никакой возможности.
«Поэтому и появляется вот такая статистика, как в последнем докладе УВКПЧ ООН — "всего 75 случаев задержаний на страну, в которой проживает около 30 миллионов человек, ничего страшного, господа". При этом любой на Украине знает, что таких случаев незаконных задержаний и "вывозов на подвал" — за последний год тысячи! Но об этом в ООН, разумеется, никогда не скажут, предпочитая использовать вот такую "отвлекающую" статистику», — отметил аналитик.
Светов напомнил об инциденте, случившемся на Украине накануне — когда пограничники задержали в Киевской области митрополита Украинской православной церкви, архиерея Криворожской и Никопольской епархии Ефрема. По данным Госпогранслужбы, при проверке у митрополита нашли телефон, «заполненный номерами российских абонентов и данными об антиукраинской деятельности». Священника передали сотрудникам СБУ для дальнейшего «душевного разговора».
«То есть, на Украине силовики официально имеют право останавливать людей прямо на улице, смотреть, что у них в телефоне — и на основании этого арестовывать по подозрению в "шпионаже в пользу России". За это теперь могут арестовать даже одного из высших священников! О каких правах человека в этой обстановке вообще можно говорить?! Думаю, что этот доклад УВКПЧ ООН останется без каких-либо международных последствий», — отметил политолог.
Светов напомнил историю с прошлогодним докладом международной организации Amnesty International — там говорилось, что ВСУ используют мирное население украинских городов, как «живой щит».
«После выхода доклада в Киеве началась жуткая истерика. Под давлением администрации Зеленского доклад был дезавуирован, о нем не написало ни одно трендовое СМИ на Западе, а украинское отделение Amnesty International и вовсе закрыли. В случае с последним докладом вполне может быть похожая история», — считает эксперт.
В целом, сейчас в Киеве вообще не рассматривают международных чиновников из ООН всерьез, понимая, что сегодня они — просто марионетки США, указал он.
«В Киеве прекрасно понимают, что, пока они воюют с Россией, на Западе им прощается абсолютно все. Тому же Зеленскому разрешили принять участие в Генассамблее ООН по видеосвязи, такого не позволено больше ни одному мировому лидеру! И генсек ООН Антониу Гутерриш спокойно "проглотил" это, хотя мог элементарно запретить этот спич — ведь это делалось в нарушение всех регламентов ООН! В Киеве давно поняли, что тот же Гутерриш — мягко говоря, не самостоятельная фигура, и ведут себя с ооновцами соответственно», — заключил Юрий Светов.
Напомним, ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш «был в ярости» оттого, что Киев включил в программу его визита церемонию награждения солдат ВСУ. Возмущение главы ООН вызвало то, что процедуру награждения Банковая включила в план мероприятий, даже не уведомив офис Гутерриша. Визит генсека ООН в Киев состоялся 8 марта 2023 года, его главной целью было обсуждение продления «зерновой сделки» с участием РФ, Турции, Украины и ООН.