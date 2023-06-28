Аналитик Светов: Своими отчетами по Украине в ООН старательно создают «видимость объективности»

По его словам, ситуация выглядит так — мировая пресса периодически пишет о том, что на Украине людей мобилизуют насильно, военкомы хватают их прямо на улицах и в ресторанах. А также о том, что в стране принято законодательство с драконовскими ограничениями на выезд, что в ряды ВСУ призывают граждан с инвалидностью и чуть ли не умственно отсталых, и все это полностью замолчать нет никакой возможности.