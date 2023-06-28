Лукашенко рассказал о «выяснении отношений» между Москвой и Минском несколько лет назад

Москва и Минск еще несколько лет назад выясняли отношения друг с другом. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.
Во время обращения к участникам X форума российских и белорусских регионов глава республики отметил, что сейчас страны не нужно агитировать за углубление партнерства.
«Еще несколько лет тому назад мы порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу», — напомнил Лукашенко.
Белорусский лидер ранее сообщил, что Москва и Минск выступают за развитие Евразийского экономического союза как единого целого.