«Широким потоком». Как Польша продолжает закупать российский газ, несмотря на все санкции

Несмотря на введение санкций против Москвы Польша остается главным поставщиком российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Такой вывод сделал журналист издания Money.pl Пшемыслав Цишак.
Обозреватель напомнил, что в конце 2022 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о планах Варшавы о полном отказе от импорта голубого топлива из России. Однако по прошествии времени ситуация осталась без изменений.
«Сырье все так же течет через Вислу широким потоком», — уточнил он.
Более того, польские власти не только продолжают импорт российского газа, но и сохраняют его значительную долю в общем объеме закупок. По оценке директора Польской организации сжиженного газа Бартоша Квятковского, только за первый квартал 2023 года доля российского СПГ составила 50,8% от всего энергетического импорта в страну.
«По данным Евростата и энергетического форума на 2022 год, мы купили у россиян сжиженный газ на сумму 710 миллионов евро (доля российского газа в импорте в Польшу составляла в 2022 году 47,1%), в то время как остальная часть ЕС в совокупности — на сумму 417 миллионов евро», — говорится в тексте.
В Польше сжиженный природный газ используется в основном для заправки автомобилей. Согласно данным Главного управления статистики, около 75% всего объема уходит на заправку 3,4 миллиона легковых автомобилей. Чуть более десяти процентов СПГ уходит на коммунальные расходы. Оставшаяся часть приходится на промышленные и сельскохозяйственные объекты.
Такое положение вызывает вопросы у граждан к руководству страны, уверен Цишак. Он заметил, что на протяжении нескольких месяцев поляки слушают об успехах в борьбе с российским влиянием, включая энергетическую сферу. Однако реальность оказывается далека от этого.
«Еще в апреле 2022 года Матеуш Моравецкий заявил, что Польша к концу года полностью откажется от импорта сжиженного газа из России. Данные показывают, что этого не произошло», — написал он.
Журналист напомнил, что в Сейме уже на протяжении нескольких месяцев лежит законопроект о запрете импорта российского СПГ. Его подготовил депутат от партии KP-PSL Яцек Томчак, а также подписали 48 польских парламентариев. Однако представителей правящей фракции PiS отказались его поддерживать.
В сложившейся ситуации, уверен Цишак, Варшава может полагаться только на диверсификацию импортеров. Он привел в пример Швецию, которая является вторым крупным поставщиков СПГ в Польшу.
«В первом квартале 2023 года на нее приходилось 23,4% поставок (за 2022 год эта цифра составляла 30,3%, а в 2021 году — 20,3%). Большая часть поставок идет из порта Карлсхамн в Гданьск», — уточнил эксперт.
В долгосрочной перспективе, заявил менеджер по цепочке поставок СПГ из Primagaz Central Europe Роберт Стемпень, по всей Европе будет расти значение Соединенных Штатов как главного поставщика энергоресурсов. Однако для этого придется создать новую инфраструктуру с большим количеством перегрузочных терминалов, которые будут способны принимать требуемые объемы. Вместе с этим потребуется значительное увеличение железнодорожных цистерны, которые займутся транспортировкой сжиженного газа.
«Изменение цепочек поставок, несмотря на логистические ограничения, возможно. Это подтвердил отход Европы от природного газа или нефти с российского направления. Однако такие изменения требуют дополнительных затрат и заключения новых соглашений, а также активных действий — будь то на национальном или международном уровне», — резюмировал журналист.
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