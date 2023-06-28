«Широким потоком». Как Польша продолжает закупать российский газ, несмотря на все санкции

Более того, польские власти не только продолжают импорт российского газа, но и сохраняют его значительную долю в общем объеме закупок. По оценке директора Польской организации сжиженного газа Бартоша Квятковского, только за первый квартал 2023 года доля российского СПГ составила 50,8% от всего энергетического импорта в страну.