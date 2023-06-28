SCMP: китайские военные моделируют сценарий «тотальной войны»

Командование Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) в связи с нарастающим риском прямой конфронтации между КНР и США приступили в разработке сценария «тотальной войны». Об этом пишут обозреватели издания South China Morning Post (SCMP).
«Китайские военные недавно включили сценарий "тотальной войны" при тестировании и оценке характеристик нового оружия на фоне того, как риск военного конфликта между Китаем и США достиг самого высокого уровня за последние десятилетия», — сказано в публикации.
Авторы SCMP разъяснили, что сама концепция такой войны предусматривает мобилизацию всех возможных ресурсов для достижения победы над противником, включая экономический потенциал воюющей страны и активность гражданского населения.