NI: американская бронетехника оказалась слишком неудобной для использования солдатами ВСУ

Американская бронетехника весьма посредственно проявила себя в ходе конфликта на Украине. Об этом в статье для The National Interest пишет журналист Патрик Дреннан.
По мнению автора публикации, бронированная техника американского производства является слишком дорогой, сложной и крайне неудобной для эксплуатации солдатами ВСУ на украинской территории. К примеру, такие танки как Abrams практически невозможно починить в полевых условиях, подчеркивает Дреннан.
«Например, батальон не сможет починить Abrams с разбитой оптикой. Для ее замены требуется вытащить целые подсистемы и отправить их на склад — потенциально за сотни миль, — а также заказать подсистемы на замену». — пишет журналист.
По его словам, производство американских боевых машин может стоить порядка десяти миллионов долларов за один танк, а немецкие Leopard 2 потребуют около 6 миллионов долларов при закупке.