Матвиенко: братство РФ и Белоруссии становится крепче на фоне тотального давления Запада

В рамках X форума белорусских и российских регионов в Уфе политик отметила, что страны вместе отстаивают право на суверенитет и независимое развитие, а также на благополучное будущее для граждан. Государства выстроили уникальную систему связей в различных сферах, аналогов которой не существует во всем мире.