Матвиенко: братство РФ и Белоруссии становится крепче на фоне тотального давления Запада

Оказываемое Западом тотальное давление на Москву и Минск делает Россию и Белоруссию только сильнее, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В рамках X форума белорусских и российских регионов в Уфе политик отметила, что страны вместе отстаивают право на суверенитет и независимое развитие, а также на благополучное будущее для граждан. Государства выстроили уникальную систему связей в различных сферах, аналогов которой не существует во всем мире.
«А тотальное давление в военном, политическом, в экономическом, в информационном поле, которое наши оппоненты оказывают на Россию и Беларусь, делают нас только сильнее, а наше вековое братство — еще крепче», — подчеркнула Матвиенко.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что Москва и Минск заинтересованы в развитии ЕАЭС как единого целого.