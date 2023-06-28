Шведская полиция разрешила акцию сожжения Корана в Курбан-байрам

Полиция Стокгольма разрешила провести акцию сожжения Корана у главной мечети города в первый день праздника Курбан-байрам.
Весной шведские правоохранители выступили против такого мероприятия, но суд, в который обратились организаторы акции, признал решение полиции «ошибочным». Сейчас стражи порядка ссылаются на вердикт инстанции. Там говорится, что для отказа в проведении общественного собрания, оно должно иметь четкую связь с опасениями из-за нарушения порядка, передает Шведское радио.
Напомним, в начале 2023 года между Турцией и Швецией разразился скандал после сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме.