Шведская полиция разрешила акцию сожжения Корана в Курбан-байрам

Весной шведские правоохранители выступили против такого мероприятия, но суд, в который обратились организаторы акции, признал решение полиции «ошибочным». Сейчас стражи порядка ссылаются на вердикт инстанции. Там говорится, что для отказа в проведении общественного собрания, оно должно иметь четкую связь с опасениями из-за нарушения порядка, передает Шведское радио.