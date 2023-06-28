Mirror: европейцы в страхе ожидают пробуждения опасного супервулкана в Италии

Жители Европы в страхе ожидают извержения опасного супервулкана. Природный объект расположен в Италии.
Супервулкан извергался последний раз в 1538 году. Сейчас в районе его расположения участились случаи землетрясения, напомнили сейсмологи. Ученые предупредили, что при извержении последствия будут катастрофическими, пишет издание Mirror.
Катаклизм может привести к уничтожению животных и посевов. В непосредственной зоне риска находятся около полумиллиона человек. При этом нет 100-процентной вероятности того, что вскоре произойдет извержение вулкана.