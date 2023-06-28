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Mirror: европейцы в страхе ожидают пробуждения опасного супервулкана в Италии

Общество
Mirror: европейцы в страхе ожидают пробуждения опасного супервулкана в Италии

Жители Европы в страхе ожидают извержения опасного супервулкана. Природный объект расположен в Италии.

Супервулкан извергался последний раз в 1538 году. Сейчас в районе его расположения участились случаи землетрясения, напомнили сейсмологи. Ученые предупредили, что при извержении последствия будут катастрофическими, пишет издание Mirror.

Катаклизм может привести к уничтожению животных и посевов. В непосредственной зоне риска находятся около полумиллиона человек. При этом нет 100-процентной вероятности того, что вскоре произойдет извержение вулкана.

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