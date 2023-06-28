Бывший канцлер Германии Шредер счел правильной свою политику в отношении России

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер в интервью для документального фильма отреагировал на критику из-за его политики по отношению к России. Соответствующие кадры показал телеканал RTL+.
По словам экс-главы правительства, во времена его правления он придерживался мнения, что его политические действия в отношениях с Москвой были правильными. Поэтому вся критика, которая звучит в адрес Шредера, задевает его, но не травмирует.
«Это моя жизнь, и я живу ею. Другие не должны предписывать, как мне жить», — подчеркнул бывший канцлер ФРГ.
Ранее сообщалось, что супругу Шредера уволили с работы за визит в посольство России в День Победы. Об этом узнали журналисты издания Bild.