МИД КНР: Китай справится со всеми трудностями благодаря работе КПК и усилиям народа

Пекин справится с любыми трудностями благодаря руководству Коммунистической партии Китая и усилиям народа. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Дипломат прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена об «огромных проблемах» в Китае. По ее словам, Вашингтону следует сфокусироваться на собственных внутренних вопросах. Кроме того, КНР надеется, что американская сторона будет играть более конструктивную роль в мировой стабильности.
«У Китая есть руководство КПК и усилия китайского народа, Китай следует по пути социализма с китайской спецификой и уверен, что сможет справиться со всеми возникающими трудностями», – сказал Мао Нин.
Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США и Китай обсуждают предстоящий визит главы МИД КНР Цинь Гана в Вашингтон.