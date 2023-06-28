МИД КНР: Китай справится со всеми трудностями благодаря работе КПК и усилиям народа

Дипломат прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена об «огромных проблемах» в Китае. По ее словам, Вашингтону следует сфокусироваться на собственных внутренних вопросах. Кроме того, КНР надеется, что американская сторона будет играть более конструктивную роль в мировой стабильности.