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МИД КНР: Китай справится со всеми трудностями благодаря работе КПК и усилиям народа

Политика
МИД КНР: Китай справится со всеми трудностями благодаря работе КПК и усилиям народа

Пекин справится с любыми трудностями благодаря руководству Коммунистической партии Китая и усилиям народа. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена об «огромных проблемах» в Китае. По ее словам, Вашингтону следует сфокусироваться на собственных внутренних вопросах. Кроме того, КНР надеется, что американская сторона будет играть более конструктивную роль в мировой стабильности.

«У Китая есть руководство КПК и усилия китайского народа, Китай следует по пути социализма с китайской спецификой и уверен, что сможет справиться со всеми возникающими трудностями», – сказал Мао Нин.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США и Китай обсуждают предстоящий визит главы МИД КНР Цинь Гана в Вашингтон.

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