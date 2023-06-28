National Interest: заявление Лаврова по Украине заставило «поежиться» аналитиков из США

Одно заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова заставило американских аналитиков «поежиться», заявил доктор наук из Чикагского университета Энн Р. Пирс в статье для The National Interest.
По словам эксперта, глава МИД РФ недавно сказал, что в рамках переговорного процесса по Украине должны обсуждаться принципы нового мирового порядка. Автор считает, что этот момент требует от Запада сознательного отказа от самоуспокоенности, пишет «ПолитРоссия».
«Такие заявления заставили многих аналитиков внешней политики поежиться, потому что новый мировой порядок больше не кажется чем-то совершенно невозможным», — говорится в статье.
В МИД России ранее заявили, что кризис на Украине стараниями Запада приобрел мировой масштаб.