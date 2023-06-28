National Interest: заявление Лаврова по Украине заставило «поежиться» аналитиков из США

По словам эксперта, глава МИД РФ недавно сказал, что в рамках переговорного процесса по Украине должны обсуждаться принципы нового мирового порядка. Автор считает, что этот момент требует от Запада сознательного отказа от самоуспокоенности, пишет «ПолитРоссия».