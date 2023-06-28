Минцифры и IT-компании работают над технологией по выявлению дипфейков

Российские компании совместно с правительством работают над технологиями, позволяющими отличить дипфейки от оригиналов. По мнению властей, такие произведения вводят граждан в заблуждение.
По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александра Шойтова, инициативы направлены на борьбу с дипфейками. Правительство работает над тем, чтобы «некоторым образом подписать» исходное изображение. Такой знак позволит определить его как оригинальное, сообщает РИА Новости.
«Такие технологии сейчас разрабатываются. Что касается нормативного закрепления, я думаю, что это будет немного позже», — подчеркнул Шойтов.
По его словам, проблема дипфейков остается актуальной. Тем не менее, нужно понимать тонкую грань между искусством и продуктом, который вводит в заблуждение пользователя.
Специалист сделал акцент на том, что в этой сфере уже есть «определенные подходы», и уже в этом году могут появиться результаты деятельности по направлению.