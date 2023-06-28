Бывший сотрудник МИ-6 Крук обвинил США в блокировании переговоров по Украине

Во время выступления на YouTube эксперт отметил, что одним из таких высказываний стали слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о «сближении» Киева и НАТО на фоне украинского кризиса. Крук считает, что Вашингтон вообще не заинтересован в проведении мирных переговоров.