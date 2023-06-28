Бывший сотрудник МИ-6 Крук обвинил США в блокировании переговоров по Украине

Соединенные Штаты при помощи резких заявлений блокируют возможности проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил бывший сотрудник британской спецслужбы МИ-6 Аластер Крук.
Во время выступления на YouTube эксперт отметил, что одним из таких высказываний стали слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о «сближении» Киева и НАТО на фоне украинского кризиса. Крук считает, что Вашингтон вообще не заинтересован в проведении мирных переговоров.
«Позиция "вы с нами или против нас", этот тип языка изолирует всю украинскую проблему, лишает ее контекста, лишает ее исторических истоков, лишает любых реальных причин ее возникновения», — ужаснулся эксперт политикой США.
Пентагон ранее сообщил, что с начала работы президента США Джо Байдена объем американской военной помощи Украине превысил 41,4 миллиарда долларов.